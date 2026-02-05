高階儲存剛性需求強勁 群聯1月營收寫104.52億元新高

群聯（8299) 今日公布1月合併營收為104.52億元，月增20%，年增達190% ，刷新單月新高。

群聯執行長潘健成表示，2026年首月群聯即展現強勁的成長動能，反映出全球高階儲存需求的剛性支撐。1月控制晶片總出貨量寫下年增160%的強勁成長，其中具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量年增也近70% ，雙雙創下單月歷史新高。此外，在位元出貨量 (Bit Growth) 方面也達成 51% 的年成長率，顯示群聯在中高階客製化儲存市場的佈局上皆獲顯著成效。

潘健成說，當前NAND Flash產業供給端依舊持續呈現極度緊繃 ，主因在於 NAND原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內難以快速改善。NAND供給緊張，群聯將資源優先集中於企業級SSD 與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與 AI 應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構；同時，針對PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，群聯也持續全力協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。

潘健成補充說，近期市場對於中國半導體原廠提前量產有所議論，他強調，中國半導體廠目前的產能提前釋放，撇開初期良率較低的實際情況，光是要填補其中國龐大的國內內需缺口都還遠遠不足。根據市調機構資料顯示，全球 NAND 供給缺口仍接近 20%，再加上 AI 推論所產生的資料儲存需求幾乎沒有上限，這意味著任何單一半導體原廠的擴產行動，短期內都將無法扭轉全球性NAND 缺貨與漲價的格局。而群聯將持續發揮技術領先與供應鏈調節優勢，積極擴張AI相關產品線與應用生態系，在震盪的市況中維持領先地位。