裕國經營權大戰 開打

裕國冷凍（8905）預計6月底召開股東會全面改選董事，剛宣布將公開收購裕國股權的工具機大廠程泰機械昨（5）日表示，不排除與收購競爭者（久裕國際投資）合作的可能性，這也預告，裕國經營權大戰將提前開打。

對於程泰擬公開收購公司普通股，裕國昨天也發布重大訊息表示，公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告的公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。

裕國預計6月底召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董。現任經營團隊由楊育偉主導，掌握多數席次，市場初估，經營團隊約掌控四成以上、但未達過半股權。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布，將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。