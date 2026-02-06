御嵿兩路轉型 加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

御嵿（3522）總經理鄭人瑋昨（5）日表示，公司將正式啟動「規模化」與「國際化」的第二階段轉型，計畫在五年內會擁有共十個餐飲品牌，總店數增加至40家，版圖將從台灣延伸至日本及其他亞洲地區市場。同時今年配合多品牌展店，全年營收將較去年成長三成以上。

御嵿昨日召開法說會，鄭人瑋表示，公司已完成本次現金增資計劃，將全數投入資本支出，加快集團轉型步伐，包括持續推動品牌餐廳版圖擴張，今年預計展店超過八家。2026年上半年，「頂鮮台南擔仔麵」將重返台北東區大型商場；下半年，「海峽會」、「鴨覓」及「頂鮮台南擔仔麵」亦預計於高雄亞灣東南米樂PLAZA開設新據點。

御嵿亦積極深化供應鏈整合，去年開始透過旗下「晶強和牛」進口頂級食材，不僅穩定供應海峽會、頂鮮及晶宴等高端宴席需求，並成功打入國內多家知名燒肉與火鍋品牌供應鏈。

台南 食材 增資
