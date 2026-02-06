太普高攻日 吃台積紅利

全球半導體龍頭台積電於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高（3284）熊本台積電周邊二大開發基地含金量跳升，中長期投資價值浮現。

法人分析，台積電熊本二廠原先規劃6至12奈米成熟製程，如今升等到3奈米先進製程，代表未來進駐熊本的將是數以千計的高端工程師、研發人員及來自全球的半導體專家，高品質人才的遷入，當地居住機能出現更高標準的要求。

太普高董事長呂金發指出，台灣建商見證過新竹、台中、台南與高雄因台積電進駐而產生的城市蛻變，核心企業進駐，除了帶動就業外，區域高品質生活需求同步提高。太普高目前在熊本已規劃二大發展核心基地，精確鎖定台積電進駐後的商務與定居需求。