太普高攻日 吃台積紅利

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球半導體龍頭台積電於日本熊本布局再傳重磅消息，將升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元；太普高（3284）熊本台積電周邊二大開發基地含金量跳升，中長期投資價值浮現。

法人分析，台積電熊本二廠原先規劃6至12奈米成熟製程，如今升等到3奈米先進製程，代表未來進駐熊本的將是數以千計的高端工程師、研發人員及來自全球的半導體專家，高品質人才的遷入，當地居住機能出現更高標準的要求。

太普高董事長呂金發指出，台灣建商見證過新竹、台中、台南與高雄因台積電進駐而產生的城市蛻變，核心企業進駐，除了帶動就業外，區域高品質生活需求同步提高。太普高目前在熊本已規劃二大發展核心基地，精確鎖定台積電進駐後的商務與定居需求。

台積電 奈米
相關新聞

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

