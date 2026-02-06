健喬1月合併營收年增25% 雙利多加持

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

健喬（4114）昨（5）日公布今年元月合併營收6.3億元，年增25.4%、月增16.7%，年、月雙增，且單月營收首度突破6億元。

健喬表示，隨著2月將迎來農曆新年，帶動各通路商於1月積極備貨。再加上去年農曆新年落在1月，帶來基期效應，帶動2026元月營收迎開門紅佳績。

健喬也指出，該公司2025年秋季推出的愛克痰葡萄口味產品，以順口新穎體驗，迅速獲得消費者青睞，上市即締造優異銷售表現，並成為系列產品新亮點。適逢近期天氣寒冷，呼吸道不適案例明顯增加，帶動呼吸道產品整體需求提升。

除了台灣本地外，健喬在國際市場亦有所斬獲。港澳地區營收呈強勁成長，充分彰顯集團國際化策略的初步成效與海外市場潛力。

在2026上市的新產品方面，Yselty（雅絲媞）膜衣錠100毫克，已獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，預計於2026年首季正式上市，將為全台唯一用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多的藥物。本藥針對女性健康痛點，將大幅補強健喬婦科產品線。

此外，新藥Goofice（固腹順）於近期取得藥證，預定於2026年第2季上市。Goofice透過全球首創IBAT抑制機制，有效改善排便頻率與生活品質。這兩款新藥不僅為健喬帶來成長新動能，更展現了健喬致力於提升台灣醫療市場、持續貢獻社會的堅定承諾。

健喬表示，公司透過精準的產品布局，填補國內醫療市場的缺口，藉由引進創新藥物，彰顯了健喬推動台灣醫療環境升級的願力，更將透過多元化的產品組合與國際化經營，朝向亞太區藥廠的目標穩健邁進。

營收 市場 呼吸道
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

健喬營收／1月6.3億元、年增25.4% 受惠年前通路備貨效應

益得攜手國際大藥廠進軍美國 搶占2800億MDI關鍵藥品市場

益得吸入劑拚在美上市

遇冷就咳！ 醫授天冷防「氣喘」發作4重點 保護呼吸道、降惡化風險

相關新聞

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。