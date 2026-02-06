健喬1月合併營收年增25% 雙利多加持

健喬（4114）昨（5）日公布今年元月合併營收6.3億元，年增25.4%、月增16.7%，年、月雙增，且單月營收首度突破6億元。

健喬表示，隨著2月將迎來農曆新年，帶動各通路商於1月積極備貨。再加上去年農曆新年落在1月，帶來基期效應，帶動2026元月營收迎開門紅佳績。

健喬也指出，該公司2025年秋季推出的愛克痰葡萄口味產品，以順口新穎體驗，迅速獲得消費者青睞，上市即締造優異銷售表現，並成為系列產品新亮點。適逢近期天氣寒冷，呼吸道不適案例明顯增加，帶動呼吸道產品整體需求提升。

除了台灣本地外，健喬在國際市場亦有所斬獲。港澳地區營收呈強勁成長，充分彰顯集團國際化策略的初步成效與海外市場潛力。

在2026上市的新產品方面，Yselty（雅絲媞）膜衣錠100毫克，已獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，預計於2026年首季正式上市，將為全台唯一用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多的藥物。本藥針對女性健康痛點，將大幅補強健喬婦科產品線。

此外，新藥Goofice（固腹順）於近期取得藥證，預定於2026年第2季上市。Goofice透過全球首創IBAT抑制機制，有效改善排便頻率與生活品質。這兩款新藥不僅為健喬帶來成長新動能，更展現了健喬致力於提升台灣醫療市場、持續貢獻社會的堅定承諾。

健喬表示，公司透過精準的產品布局，填補國內醫療市場的缺口，藉由引進創新藥物，彰顯了健喬推動台灣醫療環境升級的願力，更將透過多元化的產品組合與國際化經營，朝向亞太區藥廠的目標穩健邁進。