台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，共同取得陸系手機品牌廠濾波器訂單，台嘉碩也將取得一部分後端製程訂單，形成三贏局面。

據悉，Sawnics總部位於韓國，致力於濾波器製造，台嘉碩於2015年投資該公司，持有18.5%股權，為單一最大法人股東，並有一席董事。NewSonic則是無晶圓廠半導體業者，具備Si-SAW（矽基表面聲波）核心技術，終端客戶為陸系一線手機品牌廠。

根據外電引述的雙方合作協議內容，Sawnics將負責為NewSonic生產高性能Si-SAW晶圓、濾波器與射頻模組，而NewSonic再供應給OPPO、vivo等一線手機品牌廠。

針對旗下小金雞業務動態，台嘉昨（5）日證實，Sawnics與Sawnics確實已達成戰略合作，並已取得陸系手機客戶大單，而公司也將獲得Sawnics轉來的濾波器後端製程訂單，預計今年起將陸續貢獻營收。

台嘉碩指出，Sawnics是全球少數擁有6吋產線的Si-SAW的專業代工廠，先前已供貨給北美一線手機品牌廠，如今與NewSonic合作後，再切入陸系手機品牌供應鏈，市場競爭力相當不錯。

由於上游包含金、銀等貴金屬，以及稀土價格上漲，目前台嘉碩已對部分產品調漲價格，加上客戶需求都有增加，均有助後續毛利率維持。

手機 晶圓廠
相關新聞

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

