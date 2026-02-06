光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產品出貨暢旺。

展望後市，聯亞日前於法說會指出，隨著下游客戶產能持續擴充，矽光產品出貨動能延續，單季營收季增幅度可望優於2025年第4季的16%；換言之，將淡季不淡。

聯亞看好，本季營收成長主因矽光產品出貨動能續強，下游代工廠產能正在持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，該公司手中基板庫存也足以應付到今年8月之後。

業務拓展方面，聯亞估計，將在今年新增一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶並開始出貨，模組客戶則會新增三至四家，今年矽光產品預計會有五個規格新品進入量產。

聯亞預計2026年新增7億元資本支出，主要用於採購前段MOCVD設備，為明年新產能預先做好準備，內部估計將可讓前段產能提升25至30%，最快2027年第2季開始貢獻營收。

聯亞近期陸續擴充、提升磊晶產能，美國對等關稅目前尚未影響其美系客戶端資料中心建置節奏，而且磊晶出貨到美國也適用於豁免關稅範圍。

聯亞2025年度營收結構中，DataCom相關產品占比約75%至80%，其中多數為矽光產品；Telecom約占10%至15%，其餘產品約占10%至5%。去年矽光產品出貨量較前年成長三倍，內部預期2026年出貨量目標也能維持去年的「高成長幅度」。

因應未來擴產及營運資金需求，聯亞擬辦理私募案，預計私募股數不超過4,500張股票，用於投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需，但目前尚無已洽定之應募人。

聯亞昨天股價跌110元，收1,125元。