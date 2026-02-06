昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前陸續出貨完畢，預估第1季營收可望季增三成，隨著兩大客戶持續發射新衛星，拓展用戶，將推升今年衛星貢獻營收突破八成。

昇達科1月營收3.69億元，月增15.3%，年增高達112.6%，連兩個月營收超過3億元，連三個月創歷史新高。昇達科昨日股價以下跌100元，1,280元作收，跌幅達7.25%。

日前昇達科法說會透露，在手訂單達18億元，6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將提升至80%，下半年訂單持續洽談，看好2026年低軌衛星營收可望成長150%。

目前全球前三大低軌衛星營運商都是昇達科客戶，昇達科耕耘新創衛星及太空公司，成為未來具潛力的新客戶。昇達科總經理吳東義日前分析，「太空AIDC」概念興起，低軌衛星正逐步發展成具備分散式運算能力的空中網絡，顯著提升衛星的部署數量，也帶動對高頻寬、低延遲通訊的強烈需求。

近期SpaceX創辦人馬斯克為了在太空建置太空AIDC，SpaceX向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，要部署多達100萬顆衛星，以建構「太空軌道數據中心系統（Orbital Data Center system）」，支援全球數十億用戶對AI推理及應用的龐大需求，並以太空的太陽能與自然散熱優勢，解決地球數據中心面臨電力短缺與散熱挑戰。

法人表示，昇達科可望隨客戶規模擴大，推升營運成長。昇達科觀察主要低軌客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，因此使用元件數將增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。