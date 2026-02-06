精測2025年賺三股本
測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每股純益8.68元；2025年獲利9.97億元，創新高，年增95.6%，每股純益30.41元。
精測並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利15.3元，為歷年最高，盈餘配發率50.3%。精測將於今（6）日舉行法說會，說明上季財報與2026年展望。
精測去年第4季受季節性訂單波動影響，單季合併營收11.96億元，季減3.7%，年減7.2%；毛利率56%，季減0.3個百分點，年增0.3個百分點。
精測先前指出，隨著先進製程的持續推進與AI相關測試需求結構性成長，先進測試探針卡將持續成為營運成長核心引擎，因應AI及高速、高密度運算晶片測試需求爆發，該公司逐步啟動產能擴充計畫，並導入智慧製造與自動化設備。
因應生成式AI快速滲透數據中心與雲端伺服器，高功耗晶片的測試量同步激增趨勢，精測提供先進測試介面解決方案，鞏固在高階晶片測試市場的領導地位。
