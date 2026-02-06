力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
力旺、創意元月業績出爐，力旺創單月歷史新高，創意為歷年最旺的元月。（美聯社）
力旺、創意元月業績出爐，力旺創單月歷史新高，創意為歷年最旺的元月。（美聯社）

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創意雖月減約一成，但仍是歷年最旺的元月，並且是單月歷史次高。

力旺元月合併營收6.67億元，月增7.33倍，年增22.3%。因認列周期緣故，力旺每季的第一個月業績，都會是當季高點。

力旺截至2025年已連兩年營收創新高，董事長徐清祥先前表示，對今年及未來成長非常有信心。今年該公司在各大產業領域都有新的應用晶片進入量產，啟動「security as a service」的生意。

徐清祥指出，力旺有幾項重大突破，首先是安全技術的應用，已拿到客戶在美國政府國防相關多顆3奈米製程應用的十年合約，對PUF技術的推廣極重要。

力旺第二項重大突破是快閃記憶體（Flash）相關嵌入式ReRAM及Neoflash技術。記憶體已變成晶片運算瓶頸，嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如其NeoEE已導入DDR5，取代DDR4的EEPROM，預期明年進入大量生產期。

創意方面，元月合併營收42.35億元，月減10.7%，年增1.07倍。創意元月營收為同期最佳，並且是單月歷史次高，僅次於去年12月。

創意去年合併營收341.4億元，年增36.3%；獲利37.7億元，年增9%，每股純益28.13元，該公司對於今年營運展望持樂觀態度。

法人估計，受惠兩大雲端服務供應商（CSP）的CPU與AI晶片量產挹注，雖然創意今年毛利率可能受壓抑，但營收、獲利都可望持續增長，且業績增幅估計不會比去年差，有望至少保持在三成多的水準。

外界並關注，創意對於CSP客戶下一代CPU訂單應當也已有所掌握，未來相關動能可望延續。

至於承接美系車廠的自研AI晶片案件進度，創意沒有對外透露相關訊息。

力旺 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股收盤下跌488點再探月線 台積電收低20元

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

美方鬆綁輝達對中出口H200晶片仍卡關 路透：可能拖到川普4月訪中前

相關新聞

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。