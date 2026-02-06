力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創意雖月減約一成，但仍是歷年最旺的元月，並且是單月歷史次高。

力旺元月合併營收6.67億元，月增7.33倍，年增22.3%。因認列周期緣故，力旺每季的第一個月業績，都會是當季高點。

力旺截至2025年已連兩年營收創新高，董事長徐清祥先前表示，對今年及未來成長非常有信心。今年該公司在各大產業領域都有新的應用晶片進入量產，啟動「security as a service」的生意。

徐清祥指出，力旺有幾項重大突破，首先是安全技術的應用，已拿到客戶在美國政府國防相關多顆3奈米製程應用的十年合約，對PUF技術的推廣極重要。

力旺第二項重大突破是快閃記憶體（Flash）相關嵌入式ReRAM及Neoflash技術。記憶體已變成晶片運算瓶頸，嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如其NeoEE已導入DDR5，取代DDR4的EEPROM，預期明年進入大量生產期。

創意方面，元月合併營收42.35億元，月減10.7%，年增1.07倍。創意元月營收為同期最佳，並且是單月歷史次高，僅次於去年12月。

創意去年合併營收341.4億元，年增36.3%；獲利37.7億元，年增9%，每股純益28.13元，該公司對於今年營運展望持樂觀態度。

法人估計，受惠兩大雲端服務供應商（CSP）的CPU與AI晶片量產挹注，雖然創意今年毛利率可能受壓抑，但營收、獲利都可望持續增長，且業績增幅估計不會比去年差，有望至少保持在三成多的水準。

外界並關注，創意對於CSP客戶下一代CPU訂單應當也已有所掌握，未來相關動能可望延續。

至於承接美系車廠的自研AI晶片案件進度，創意沒有對外透露相關訊息。