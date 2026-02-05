快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

昇達科營收／搭火箭升空 1月3.69億元再創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）公布1月營收達3.69億元，月增15.3%，年增高達112.6%，連兩個月營收超過3億元，連三個月創下歷史新高。

日前昇達科法說會便透露，看好2026年低軌衛星營收可望成長150%，在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將提升至80%。

昇達科今日下跌100元，跌幅達7.25%，收1,280元。

美系外資看好，昇達科是低軌衛星星鏈網路基礎建設的重要受惠者，客戶包含全球主要低軌衛星營運商，在天線系統中提供關鍵元件。

外資認為，昇達科兩大客戶持續加速發射衛星，且單顆衛星搭載通訊元件持續提升，昇達科對客戶提供元件從原本8顆提升到30顆，應用也從地面站，擴大到衛星對衛星以及衛星直連手機等應用，推升關鍵元件價值。

外資看好，昇達科低軌衛星占比將從今年79%提升到2028年的90%，毛利率從2025年的51.1%，提升至2028年的69.2%，投資評等維持「買進」，目標價從原本922元，上調至1,333元。

本土法人也看好，昇達科來自低軌衛星客戶訂單快速成長，微波產品則搭上印度需求回溫，射頻天線業務穩定成長，並持續在越南及台灣擴充產能，以因應未來三年營收成長需求，今年第1季營收續創新高，營運動能明確，且產業地位難以替代，2026年營收可望達46億元，每股純益可望達19元，維持「增加持股」評等，目標價提升為1,100元。

昇達科 營收 低軌衛星
