精測去年獲利新高每股賺30.41元 擬配息15.3元

測試介面廠中華精測今天下午公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣2.85億元，季成長3.3%，較2024年同期下降11.6%，單季每股稅後盈餘8.68元，2025年累計獲利9.97億元，年成長95.6%，全年每股基本純益30.41元。

精測董事會今天也通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利15.3元，現金盈餘分配率50.3%。觀察去年，精測指出，去年精測營收、獲利與股利3項指標，均創下歷史新高。

觀察去年第4季，精測表示受到季節性訂單波動影響，單季合併營收11.96億元，季減3.7%，較2024年同期縮減7.2%；單季毛利率56%，微幅季減0.3個百分點，年增0.3個百分點。

展望未來，精測指出，隨著先進製程的持續推進與人工智慧（AI）相關測試需求結構性成長，先進測試探針卡將持續成為營運成長核心引擎，因應AI及高速、高密度運算晶片測試需求的爆發成長，精測逐步啟動產能擴充計畫，並導入智慧製造與自動化設備。