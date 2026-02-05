精測去年獲利新高每股賺30.41元 擬配息15.3元

快訊

中央社／ 台北5日電

測試介面廠中華精測今天下午公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣2.85億元，季成長3.3%，較2024年同期下降11.6%，單季每股稅後盈餘8.68元，2025年累計獲利9.97億元，年成長95.6%，全年每股基本純益30.41元。

精測董事會今天也通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利15.3元，現金盈餘分配率50.3%。觀察去年，精測指出，去年精測營收、獲利與股利3項指標，均創下歷史新高。

觀察去年第4季，精測表示受到季節性訂單波動影響，單季合併營收11.96億元，季減3.7%，較2024年同期縮減7.2%；單季毛利率56%，微幅季減0.3個百分點，年增0.3個百分點。

展望未來，精測指出，隨著先進製程的持續推進與人工智慧（AI）相關測試需求結構性成長，先進測試探針卡將持續成為營運成長核心引擎，因應AI及高速、高密度運算晶片測試需求的爆發成長，精測逐步啟動產能擴充計畫，並導入智慧製造與自動化設備。

中華精測 營收
大盤走跌力旺逆勢上揚 盤中一度漲逾6%

台股5日大盤走跌，不過矽智財廠力旺（3529）逆勢上漲，盤中還一度漲逾6%。

威剛1月合併營收 連二月創高

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（4）日公布元月合併營收84.12億元，連續兩個月創新高，月增44.78%，並較去年...

ACpay拚盈 第2季申請上櫃

第三方支付業者交流資服ACpay（6984）昨（4）日舉辦媒體餐敘，董事長陳彥甫指出，已切入零售通路並展開新業務，預料今...

李洲1月營收月增65% 中電增9%

LED廠李洲（3066）、照明廠中電昨（4）日公布元月營收，李洲受惠國際家電大廠採購比重上調，單月營收跳升至2,821....

耕興1月合併營收月增5%

耕興（6146）昨（4）日公告元月合併營收4.01億元，攀上28個月來高點，月增5.43%，年增9.86%。耕興看好，W...

浩鼎血癌藥 臨床未達標

浩鼎（4174）昨（4）日公告，已接獲美國西南腫瘤集團（Southwest Oncology Group，SWOG）通知...

