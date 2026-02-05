奧義賽博創新板掛牌 首日收漲64%
能率亞洲重點投資人工智慧（AI）與機器人領域，旗下AI資安廠商奧義賽博今天以90元掛牌創新板，啟動蜜月行情，盤中一度衝上165元、大漲超過83%；終場以148元作收、漲幅64.44%。
能率亞洲發布新聞稿說明，奧義賽博的核心產品為XCockpit資安韌性平台，憑藉高度自動化的偵測技術，僅需5名人力即可管理60萬台電腦，有助解決全球資安人才短缺的痛點。
能率亞洲指出，目前奧義賽博已擁有超過300家指標性客戶，包括國內知名晶圓大廠、國防部、金融公司等。奧義賽博未來將聚焦AI韌性平台、AI防火牆、無人機資安等3大成長動能。
能率亞洲不僅在資金端支持奧義賽博，更透過集團資源整合創造價值，其投資的宏羚已與奧義賽博達成策略結盟，將奧義賽博的AI自動化資安能力導入印表機、事務機等企業終端設備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言