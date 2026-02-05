群聯營收／1月達104億元、年增190% 改寫歷史單月新高

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）5日公布2026年1月合併營收達104.5億元，月增20%、年增190%，改寫歷史單月新高。執行長潘健成指出，1月控制晶片總出貨量年增160%，其中工規控制晶片出貨也年增近70%，兩者同創單月新高；位元出貨量（Bit Growth）亦達年增51%，反映公司在中高階客製化儲存市場的布局效益顯現。

針對產業供需，潘健成表示，NAND Flash供給端仍處「極度緊繃」，主因原廠資本支出與擴產規劃仍偏保守，短期供需失衡不易快速改善。在此背景下，群聯將資源優先集中於企業級SSD與高附加價值客製化儲存應用，積極支援資料中心與AI需求，強化獲利結構；同時也持續協助PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，在有限資源下最大化滿足客戶需求。

對於近期市場議論中國半導體原廠提前量產，潘健成認為，即便產能釋放，考量初期良率與中國大陸內需缺口，短期仍難改變全球NAND缺貨與漲價格局；他並引述市調資料指出，全球NAND供給缺口仍接近20%，加上AI推論帶動的資料儲存需求幾乎沒有上限，單一原廠擴產難以扭轉大局。群聯將持續發揮技術領先與供應鏈調節優勢，擴張AI相關產品線與應用生態系，以維持競爭力。

