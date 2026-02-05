竹陞科技營收／元月0.91億元、年大增98.9% 續創單月新高

竹陞科技（6739）5日公告今年元月合併營收0.91億元，月增3.3%，年大增98.9%，續創單月新高。

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技今年1月合併營收為9,104.9萬元，較上月增加 3.3%，連續21個月營收正成長，單月營收續創歷史新高，與去年同期的 4,577.6萬元相較，增加達 98.9%，營收再創新紀錄。竹陞科技表示，月營收續創新高，主要是與客戶產線升級需求有關。

竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的 AI 智慧軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中（In Process）的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智慧製造」的願景。

竹陞科技今天股價走跌，終場下跌6元，成交量97張，收879元。

有業績加持的竹陞科技日前股價帶量衝上950元的高點，再度叩關千元，達到需公布注意交易資訊標準，竹陞科技揭露去年12月合併營收8,800萬元，年增103%。單月稅後純益4,900萬元，年大增515%；每股稅後純益2.1元。