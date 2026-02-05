低軌衛星漲勢由電機類股接棒？這檔強鎖漲停 創波段新高

SpaceX創辦人馬斯克宣布，已完成收購xAI，來將結合AI、火箭技術、太空網路、直連（衛星）行動裝置通訊，打造全新太空商機。低軌衛星概念股先前大漲一波波，5日出現漲多回檔，龍頭昇達科（3491）盤中下跌9%，華通（2313）跌逾8%，不過也切入SpaceX鏈的榮田（7709）逆勢漲停，母公司東台（4526）也上漲逾4%。

SpaceX在低軌衛星市場已全面站穩腳步，後續再結合xAI，有機會全面實現太空資料中心，馬斯克表示，未來兩到三年內，進行AI運算的最低成本方式，將在太空中完成。

CNBC取得資料顯示，合併交易已於2月2日完成。知情人士透露，SpaceX仍計畫在今年推動上市（IPO），預期每股價格約為526.59美元。

今日低軌衛星普遍出現回檔，啟碁（6285）收跌停板，華通、敬鵬（2355）跌幅逾8%，昇達科下跌逾7%，但電機類股中與低軌衛星相關的東台、榮田都大漲，榮田漲停至70.1元，東台上漲逾5%。

榮田主要生產大型立式車床、龍門車床及車銑複合加工機等產品，業務領域涵蓋航太、國防、能源（風電、氫能）及自動化產線等。

據了解，榮田最初是透過美國客戶介紹，打入SpaceX的設備加工供應鏈，提供立式車床服務，主要用於加工SpaceX火箭引擎的圓錐形噴射頭，目前持續供貨中。

法人指出，榮田專精立式車床，針對航太噴射引擎葉片或噴嘴的鎳基合金高硬度金屬材料，擁有專利加工技術，且加工盤直徑可達3米半，可加工更大型零組件，是獲得SpaceX青睞的關鍵。

榮田自1月23日以來股價持續向上衝高，今收70.1元，將挑戰73元歷史新高。