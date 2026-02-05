大盤走跌力旺逆勢上揚 盤中一度漲逾6%

台股5日大盤走跌，不過矽智財廠力旺（3529）逆勢上漲，盤中還一度漲逾6%。

力旺日前公布去年第4季合併營收10.48億元，創單季新高，季增一成，年增3.7%；去年全年合併營收38.49億元，連二年刷寫新猷，年增6.7%。

力旺董事長徐清祥先前提到，該公司有幾項重大突破，首先是安全技術的應用，已拿到客戶在美國政府國防相關多顆3奈米製程應用的十年合約，對PUF技術的推廣極重要。力旺與美國國防高等研究計畫署（DARPA）簽署合約，推動安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，正式導入國防相關應用。

第二項重大突破是Flash相關嵌入式ReRAM及Neoflash技術。記憶體已變成晶片運算的瓶頸，嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如其NeoEE已導入DDR 5，取代DDR 4的EEPROM，預期明年進入大量生產期，近期也收到多個大客戶的應用需求。

展望今年，徐清祥表示，力旺在各大產業領域都有新的應用晶片進入量產，開始啟動「security as a service」的生意。以長期建構底層技術與生態系建立護城河、權利金永續性收入的商業模式，加上相關技術未來應用市場相當巨大，對今年及未來成長非常有信心。