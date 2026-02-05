睿信1月營收月減年增 海外需求熱國內客戶遞延

信邦小金雞睿信電子1月中在興櫃市場掛牌後，今天公告1月營收新台幣3080萬元，月減58.68%，但較去年同期大幅成長53.44%。

睿信說明，因產業循環特性，上半年是傳統出貨淡季，且1月國內客戶有需求遞延，導致營收月減幅度較大。

睿信表示，受惠全球航太及國防市場需求持續升溫，國外市場展現強勁成長動能，1月海外營收較去年同期大幅增長11.57倍，帶動整體1月營收較去年同期大幅成長。

展望2026年，睿信指出，隨全球供應鏈需求逐步回溫，加上海外新客戶訂單穩定挹注，預期第1季出貨表現將優於去年同期。另隨國內客戶遞延需求陸續啟動，以及新產品投產，預估全年出貨動能可望逐季提升。

睿信為連接器線廠信邦旗下子公司，聚焦發展國防與航太等級的高階線束及機櫃系統，以睿信1月產品銷售結構來看，纜線組裝及連接器營收占比約71.94%；機櫃組裝相關產品占比約14.9%；其他產品及代理業務占比約13.16%。