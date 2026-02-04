快訊

女兒遭踹頭住院…網紅醫師控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

森鉅宣布子公司安森停業 資產減損列去年第4季財報

中央社／ 台北4日電

森鉅今天傍晚召開重大訊息記者會宣布，持股50%的重要子公司安森科技材料，因整體營運策略調整及評估未來經營效益，董事會決議營運停業；相關資產減損已列入2025年第4季財報，對合併報表無重大影響。

森鉅今天在重大訊息記者會表示，安森於2025年12月23日已依相關會計準則，並參考專業鑑價機構出具的鑑價報告，召開董事會認列資產減損；資產減損數於合併公司2025年第4季財報已認列。

森鉅指出，安森的主要產品為照明反射、太陽熱能吸收、陽極處理、特殊材料濺鍍，占森鉅合併營收及營運績效不高，停工項目占森鉅營收比例為6.88%，安森營運停業對森鉅合併報表無重大影響。

森鉅今天公布1月營收為新台幣1.35億元，年減67.82%；森鉅表示，受到北美市場的關稅因素影響，導致需求下降及營收減少。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

狼醫案稱「不該錯一次就廢照」 石崇良：中榮案最重醫廢照、醫院停業

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

赴美交涉未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

客人吃完發燒腹瀉！貝里尼新莊宏匯店傳食安危機 業者緊急停業清消

相關新聞

世界：第1季毛利率上看三成

世界董事長方略昨（3）日於法說會表示，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，成熟製程需求強勁，...

世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元

世界先進昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優...

精測1月營收創新高 月增16%

測試介面大廠精測（6510）昨（3）日公布元月營收4.54億元，創單月新高，月增16.2%，並較去年同期成長19.3%。...

雍智去年12月 EPS 1.63元

半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月獲利4,500萬元，年減18%...

擎亞去年12月EPS 0.19元 上詮0.13元

半導體通路商擎亞（8096）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利2,800萬元，...

宏捷科1月營收月減1.3% 切入四領域

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告元月營收4.17億元，月減1.3%，年增90.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。