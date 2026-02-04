森鉅宣布子公司安森停業 資產減損列去年第4季財報

森鉅今天傍晚召開重大訊息記者會宣布，持股50%的重要子公司安森科技材料，因整體營運策略調整及評估未來經營效益，董事會決議營運停業；相關資產減損已列入2025年第4季財報，對合併報表無重大影響。

森鉅今天在重大訊息記者會表示，安森於2025年12月23日已依相關會計準則，並參考專業鑑價機構出具的鑑價報告，召開董事會認列資產減損；資產減損數於合併公司2025年第4季財報已認列。

森鉅指出，安森的主要產品為照明反射、太陽熱能吸收、陽極處理、特殊材料濺鍍，占森鉅合併營收及營運績效不高，停工項目占森鉅營收比例為6.88%，安森營運停業對森鉅合併報表無重大影響。

森鉅今天公布1月營收為新台幣1.35億元，年減67.82%；森鉅表示，受到北美市場的關稅因素影響，導致需求下降及營收減少。