築間（7723）推進「海外品牌代理 X 名廚共創」策略，啟動新品牌展店計畫。中央韓鍋酒舍以台北首店帶動話題後，台中2號店已於1月底開幕，第三店亦啟動評估；港式新品牌喜辰亦將於今年第1季在台中新增兩家店。

兩大新業態的展店節奏，成為築間2026年營運的重要成長動能。

隨著兩個新品牌加入，集團品牌數擴大至16個，目前築間集團旗下餐廳數已來到197間，另有兩家在籌備中，加計海外兩家門市，合計海內外餐廳數正式突破200間。

築間代理引進的韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」台灣首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，以道地醒酒湯與招牌牛腸火鍋為核心，並以深夜營業型態切入夜食與下班餐飲場景，有助於延長營運時段、擴大客群覆蓋，提升店型營收結構的彈性。

首店開幕後在來客量與翻桌表現等核心營運指標呈現正向回饋，首月來客突破8,000人次；集團將以首店營運數據作為商圈適配性驗證基礎，持續優化人力配置、出餐效率與產品組合，掌握新品牌相關營運數據下推進展店計畫。

隨著台北首店營運趨於穩健，中央韓鍋酒舍台灣2號店已於1月底插旗台中公益路商圈營運；同時也啟動台灣3號店展店評估，以核心商圈拓點策略提升複製效率與規模化能力。