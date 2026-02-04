築間新品牌加速展店
築間（7723）推進「海外品牌代理 X 名廚共創」策略，啟動新品牌展店計畫。中央韓鍋酒舍以台北首店帶動話題後，台中2號店已於1月底開幕，第三店亦啟動評估；港式新品牌喜辰亦將於今年第1季在台中新增兩家店。
兩大新業態的展店節奏，成為築間2026年營運的重要成長動能。
隨著兩個新品牌加入，集團品牌數擴大至16個，目前築間集團旗下餐廳數已來到197間，另有兩家在籌備中，加計海外兩家門市，合計海內外餐廳數正式突破200間。
築間代理引進的韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」台灣首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，以道地醒酒湯與招牌牛腸火鍋為核心，並以深夜營業型態切入夜食與下班餐飲場景，有助於延長營運時段、擴大客群覆蓋，提升店型營收結構的彈性。
首店開幕後在來客量與翻桌表現等核心營運指標呈現正向回饋，首月來客突破8,000人次；集團將以首店營運數據作為商圈適配性驗證基礎，持續優化人力配置、出餐效率與產品組合，掌握新品牌相關營運數據下推進展店計畫。
隨著台北首店營運趨於穩健，中央韓鍋酒舍台灣2號店已於1月底插旗台中公益路商圈營運；同時也啟動台灣3號店展店評估，以核心商圈拓點策略提升複製效率與規模化能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言