築間新品牌加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

築間（7723）推進「海外品牌代理 X 名廚共創」策略，啟動新品牌展店計畫。中央韓鍋酒舍以台北首店帶動話題後，台中2號店已於1月底開幕，第三店亦啟動評估；港式新品牌喜辰亦將於今年第1季在台中新增兩家店。

兩大新業態的展店節奏，成為築間2026年營運的重要成長動能。

隨著兩個新品牌加入，集團品牌數擴大至16個，目前築間集團旗下餐廳數已來到197間，另有兩家在籌備中，加計海外兩家門市，合計海內外餐廳數正式突破200間。

築間代理引進的韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」台灣首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN，以道地醒酒湯與招牌牛腸火鍋為核心，並以深夜營業型態切入夜食與下班餐飲場景，有助於延長營運時段、擴大客群覆蓋，提升店型營收結構的彈性。

首店開幕後在來客量與翻桌表現等核心營運指標呈現正向回饋，首月來客突破8,000人次；集團將以首店營運數據作為商圈適配性驗證基礎，持續優化人力配置、出餐效率與產品組合，掌握新品牌相關營運數據下推進展店計畫。

隨著台北首店營運趨於穩健，中央韓鍋酒舍台灣2號店已於1月底插旗台中公益路商圈營運；同時也啟動台灣3號店展店評估，以核心商圈拓點策略提升複製效率與規模化能力。

威剛1月合併營收 連二月創高

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（4）日公布元月合併營收84.12億元，連續兩個月創新高，月增44.78%，並較去年...

ACpay拚盈 第2季申請上櫃

第三方支付業者交流資服ACpay（6984）昨（4）日舉辦媒體餐敘，董事長陳彥甫指出，已切入零售通路並展開新業務，預料今...

李洲1月營收月增65% 中電增9%

LED廠李洲（3066）、照明廠中電昨（4）日公布元月營收，李洲受惠國際家電大廠採購比重上調，單月營收跳升至2,821....

耕興1月合併營收月增5%

耕興（6146）昨（4）日公告元月合併營收4.01億元，攀上28個月來高點，月增5.43%，年增9.86%。耕興看好，W...

浩鼎血癌藥 臨床未達標

浩鼎（4174）昨（4）日公告，已接獲美國西南腫瘤集團（Southwest Oncology Group，SWOG）通知...

益得吸入劑拚在美上市

上櫃生技股益得（6461）昨（4）日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方攜手推動益得定量噴霧吸入劑（M...

