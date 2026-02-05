李洲1月營收月增65% 中電增9%

LED廠李洲（3066）、照明廠中電昨（4）日公布元月營收，李洲受惠國際家電大廠採購比重上調，單月營收跳升至2,821.6萬元，月增65.32%，年增45.2%；中電在穩健品牌通路基礎之下，單月營收9,531.2萬元，月增9.47%，年增1.02%。

李洲深耕LED產業逾半個世紀，近年積極從標準品轉向高附加價值的模組化開發。據了解，該公司長期合作的國際家電領頭企業看重李洲交期穩定性與客製化能力，大幅提升採購配比，使李洲從過去個位數的供應份額躍升為策略合作夥伴。

李洲指出，LED與驅動IC整合的模組化產品是核心強項，正擴大布局美國子公司與自有品牌Lorbits及Solvita，主打高階家居與運動空間照明，優化毛利結構。

中電持續深耕「東亞照明」品牌，LED照明營收占比已突破七成，若扣除租賃收入，照明業務中，LED比重更超過85%。中電表示，隨著全球對綠色能源商機重視，旗下擁有246款獲節能標章認證產品，在政府標案與民間工程具備競爭優勢。

展望後市，中電將鎖定人因照明、智慧居家與健康醫療等四大技術領域開發，並運用全台超過2,000家經銷通路優勢，推動高附加價值產品，以因應AI發展帶動的電力與ESG轉型商機。