華德動能申請創新板上市

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會審議通過華德動能（2237）初次申請創新板股票上市案，該案為今年證交所審議通過的第三家創新板公司。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

證交所表示，車王電子（1533）轉投資的華德動能科技相關基本資料如下，申請上市資本額12.17億元、市值25.8億元，董事長兼總經理為蔡裕慶。輔導上市的承銷商為群益金鼎證券。

華德動能的主要業務為電動巴士及其附屬設備。在市場結構上，內銷92.71%、外銷7.29%。全體董事持股比率部分，董事九席，占63.22%。

華德動能的稅前純益為：2023年-1.67億元、2024年-2.03億元、2025年前三季6,733萬元；每股稅後純益分別為：2023年-1.54元、2024年-1.72元、2025年前三季0.56元。

法人表示，華德接單能量持續提升，與台北、桃園及高雄市等客運公司共同簽訂買賣合約，數量達96輛甲類電動低地板大客車。受惠於國內、外訂單能見度已延伸到今年第3季，營收及獲利成長幅度表現樂觀，財務表現上自去年前三季已經轉盈。