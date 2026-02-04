華德動能申請創新板上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會審議通過華德動能（2237）初次申請創新板股票上市案，該案為今年證交所審議通過的第三家創新板公司。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

證交所表示，車王電子（1533）轉投資的華德動能科技相關基本資料如下，申請上市資本額12.17億元、市值25.8億元，董事長兼總經理為蔡裕慶。輔導上市的承銷商為群益金鼎證券。

華德動能的主要業務為電動巴士及其附屬設備。在市場結構上，內銷92.71%、外銷7.29%。全體董事持股比率部分，董事九席，占63.22%。

華德動能的稅前純益為：2023年-1.67億元、2024年-2.03億元、2025年前三季6,733萬元；每股稅後純益分別為：2023年-1.54元、2024年-1.72元、2025年前三季0.56元。

法人表示，華德接單能量持續提升，與台北、桃園及高雄市等客運公司共同簽訂買賣合約，數量達96輛甲類電動低地板大客車。受惠於國內、外訂單能見度已延伸到今年第3季，營收及獲利成長幅度表現樂觀，財務表現上自去年前三季已經轉盈。

董事長 證交所
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國泰日本不動產009817 2月6日掛牌上市 第二檔台日跨境連結式ETF

非投等債巨擘強勢出擊 主動聯博全球非投ETF上市掛牌

ETF配息機制 更透明

基米申請創新板上市

相關新聞

威剛1月合併營收 連二月創高

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（4）日公布元月合併營收84.12億元，連續兩個月創新高，月增44.78%，並較去年...

ACpay拚盈 第2季申請上櫃

第三方支付業者交流資服ACpay（6984）昨（4）日舉辦媒體餐敘，董事長陳彥甫指出，已切入零售通路並展開新業務，預料今...

李洲1月營收月增65% 中電增9%

LED廠李洲（3066）、照明廠中電昨（4）日公布元月營收，李洲受惠國際家電大廠採購比重上調，單月營收跳升至2,821....

耕興1月合併營收月增5%

耕興（6146）昨（4）日公告元月合併營收4.01億元，攀上28個月來高點，月增5.43%，年增9.86%。耕興看好，W...

浩鼎血癌藥 臨床未達標

浩鼎（4174）昨（4）日公告，已接獲美國西南腫瘤集團（Southwest Oncology Group，SWOG）通知...

益得吸入劑拚在美上市

上櫃生技股益得（6461）昨（4）日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方攜手推動益得定量噴霧吸入劑（M...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。