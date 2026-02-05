ACpay拚盈 第2季申請上櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

第三方支付業者交流資服ACpay（6984）昨（4）日舉辦媒體餐敘，董事長陳彥甫指出，已切入零售通路並展開新業務，預料今年將轉虧為盈，營收也將大幅成長，並規劃第2季送件申請上櫃，估最快今年底完成上櫃掛牌。

ACpay去年營收1.49億元，年增1.9%。陳彥甫指出，去年底斥資4,000萬元收購中保投資旗下POS機相關業務，今年起效益將逐步發酵，並透過既有商戶基礎擴張與多元場域導入，推動整體營運穩健成長。

陳彥甫表示，相關業務除能增加公司基本系統租用費收入，也可隨著相關交易全面導入十多種金流服務和多種協助商店經營和推廣的加值服務，每筆交易皆可依比例帶來手續費收入，交易量放大將持續挹注穩定現金流，並有助提升單一商戶交易量與服務深度，進一步放大線下收單與代收付業務規模，成推動營運規模成長與獲利結構優化的重要支柱。

據悉，ACpay已取得多家大型與新型態通路導入，包括台灣最大連鎖鞋業品牌「DK呼吸空氣鞋」旗下60家門市全面採用 ACpay 金流服務，並切入「阿法碼科技智慧無人商店體系」，整合超過 1,200家自助洗衣店、加水站、娃娃機、自助洗車站及販賣機等無人化場域。

此外，因應近年台灣大型連鎖健身產業屢傳消費者權益受損事件，ACpay同時攜手普匯金融，推出專為運動產業設計的服務產品，鎖定健身與運動產業常見的遞延性服務交易場景，此服務將結合數位支付架構與AI風控機制，除有助降低消費爭議、提升業者營運穩定度外，亦可協助主管機關強化事前監理與風險預警效能。

陳彥甫補充，目前已有不少業者有興趣合作，估計此一商業模式將成為公司今年獲利的新動能，而公司正在加快腳步規劃相關產品內容，並與業者、主管機關積極合作。

金流服務 健身
