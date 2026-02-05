威剛1月合併營收 連二月創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（4）日公布元月合併營收84.12億元，連續兩個月創新高，月增44.78%，並較去年同期暴增198.92%，反映全球記憶體供貨持續吃緊，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價勁揚帶來的漲價紅利。

近期傳出大陸記憶體兩大巨頭長江存儲擴產腳步提前、長鑫儲存低價「倒貨」，引發市場對記憶體報價走勢疑慮，威剛董事長陳立白也出面闢謠，強調三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠都已通知今年產能銷售一空，全年缺貨態勢確立，DRAM與NAND晶片價格早已無法回頭，更沒有跌價的問題。

為滿足客戶需求並因應缺貨漲價效應，陳立白透露，威剛繼續加速採購力道，期望本季底能將庫存水位拉升至300億元以上。

另外，在提前採購備貨的優勢下，看好本季毛利率可維持高檔水準，繼續挑戰營運佳績。

陳立白指出，雖然部分上游原廠因應供給吃緊，開始啟動擴產計畫，但新增產能並非一蹴可幾，預計最快也要至2027年下半年才能看到實際產出，然目前AI應用深化所推升的記憶體需求仍持續增長中，從大語言模型訓練到推論、從雲端運算拓展至邊緣應用，甚至機器人、自動駕駛汽車等，都可望繼續推高記憶體需求。

就元月表現來看，威剛指出，單月DRAM營收貢獻57.41億元，年增296.34%，占整體營收比重68.26%；固態硬碟（SSD）占23.91%；記憶卡、隨身碟與其他產品占7.83%。

展望後市，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，本季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，該機構因而上修本季DRAM、NAND晶片各產品價格季增幅度，預估整體conventional DRAM合約價季漲幅將從元月初公布的55%至60%，調高為90%至95%，NAND晶片合約價則從季增33%至38%調高為55%至60%，後續不排除仍有進一步上修空間。

業界人士指出，目前合約價談判已陸續完成，「有貨優先、價格由供應端主導」成為常態；產業結構方面，過去數年資本支出保守，限制產能回補速度，結構性缺口短期難解，價格高檔行情可望延續至2027年前後。

威剛昨天股價漲20.5元、收333元。

記憶體模組 威剛
