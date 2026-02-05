逸達新藥試驗 有進展

逸達（6576）昨（4）日宣布，該公司的新藥FP-001（CAMCEVI）42毫克於治療兒童中樞性性早熟的三期臨床試驗，已獲獨立資料監察委員會（DSMB）第四次正面安全性審查結果，DSMB建議持續進行。

逸達生技表示，中樞性性早熟是一種由於下視丘-腦下垂體-性腺軸過早啟動，導致青春期提早發育的疾病。若不加以治療，CPP（性早熟）可能導致骨骼成熟加速而影響最終成人身高，並對受影響兒童帶來重大的心理社交挑戰。目前的標準治療方法是使用 GnRH 促進劑以終止青春期的進展。

逸達生技表示，CAMCEVI 42毫克注射乳劑已獲准用於治療晚期前列腺癌成人患者，並在該族群中展現出正向的療效與安全性結果，具有統計顯著的治療效果。逸達醫務長李怡聖表示，這項建議驗證公司致力於開發強效且耐受性良好的潛在替代療法的堅定承諾。