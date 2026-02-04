元創精密擬併購國瑞能源

元創精密（3685）公告與國瑞綠能公司簽署投資備忘錄（MOU）。元創精密擬透過收購「國瑞能源」100％股權方式，間接取得「政仁能源」案場持股，目的為拓展綠電業務，創造股東價值最大化。

公司表示，這項投資備忘錄主要是國瑞綠能同意由元創優先進行國瑞能源投資評估，但確認投資時間不得晚於2026年12月31日前，且自簽約日起每三個月雙方檢討雙方進度，並同時確認是否繼續或終止進行。政仁能源後續若未能如期取得政府施工許可，元創公司亦可終止投資評估。

外傳國瑞綠能背後的股東陣容實力驚人，包括國內石化龍頭台塑集團、汽車金融霸主和潤集團以及全球車業巨擘TOYOTA。和潤表示，和潤和國瑞能源僅為合資夥伴，共同投資政仁能源。