網家推雙會員綁定平台

網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物昨（4）日宣布，推出全台首家串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合，成為全台唯一提供雙會員綁定（Kobo+Readmoo讀墨）的購物平台。

讀者透過一次帳號綁定，即可在品牌專屬書櫃，購買後書籍自動即時入庫。如果剛好同時擁有兩種電子閱讀器（Kobo+Readmoo讀墨）的使用者，可於各自品牌帳號下獨立管理，成功串接後，讀者不須在不同書城間切換帳號，可管理橫跨兩大平台的豐富館藏，為用戶打造直覺、流暢的數位閱讀體驗。

數位閱讀已成為主流消費趨勢，PChome 24h購物站上目前兩大電子書平台（Kobo+Readmoo讀墨）總計近600萬本藏書，藏書量豐富且選擇多元。

根據PChome 24h購物銷售數據觀察分析，Kobo與Readmoo讀墨的電子書銷售量合計占整體市場比重八成。

搭上2026國際書展話題熱度，PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，並整合兩家業者會員，透過一站式選購，讀者可跨裝置於多款閱讀器軟體使用，PChome 24h購物成功簡化跨平台購書步驟，提供讀者更優質的消費體驗。