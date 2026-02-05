益得吸入劑拚在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃生技股益得（6461）昨（4）日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方攜手推動益得定量噴霧吸入劑（MDI）關鍵產品搶攻美國千億市場商機。

依合作內容，益得將負責藥品開發，並依照美國法規要求執行相關臨床試驗；合作藥廠則憑藉成熟的市場通路與銷售網絡，負責產品於美國市場的推廣與商業化布局。雙方同時訂定多項關鍵里程碑，並納入上市後的利潤分享機制，以加速該項產品的上市進程，強化雙方在美國吸入劑市場的長期合作與成長動能。

益得表示，這項合作不僅象徵益得正式由亞洲市場跨足美國，為營運成長注入新動能，也進一步在國際間展現其於呼吸道藥物領域的專業實力與品牌能見度，成為拓展全球市場的重要里程碑。

市場 美國
