雲象2026年營收 拚增兩位數

廣達轉投資醫療人工智慧（AI）公司雲象科技（7803）今年元月獲證交所董事會通過創新板上市，該公司創辦人暨執行長葉肇元昨（4）日表示，目標第2季順利由興櫃轉上市，今年除了繼續深耕台灣、德國及日本三大市場之外，下半年有望打進美國市場。法人估計，全年營收將有兩位數成長。

雲象科技以病理科為核心切入點，打造結合數位作業系統與醫療AI完整解決方案，股東結構頗具指標性，包括廣達電腦、國泰創投與中華開發資本等法人股東，合計法人持股約25%，其中廣達持股高達15%。公司去年營收1.93億元，年增91.9%，主要營收比重為台灣與海外各占五成，台灣市占率已逾七成，合作醫院包括長庚、台大、台北榮總、國泰及馬偕等醫療體系。

葉肇元表示，雲象科技去年營收主要成長動能來自德國市場，目前已成功打入德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院，以及阿亨工業大學附設醫院三大指標醫院，希望今年吸引更多歐洲醫療院所合作。此外，雲象科技在日本已成功打入國立癌症中心東病院等三家醫院，今年目標前進美國市場，期待下半年成功將系統推廣至美國，與日本並列為今年業績成長動能。

葉肇元指出，全球數位病理市場受到兩大趨勢的影響正顯著成長，一是癌症檢測需求不斷成長，二是病理檢驗專業人才欠缺，估計市場規模將由2025年的14億美元成長至2030年的29億美元，年複合成長率15%；而利用AI在數位病理市場的應用市場到2030年也可達35億美元。

他表示，雲象選擇以數位病理影像管理平台作為核心產品，先建立穩定現金流，再以AI作為中長期價值放大的引擎。在法規策略上，病理AI若循醫療器材途徑上市，往往需耗時二至三年、投入數百萬美元，回收風險高；相較之下，透過醫院內部驗證的LDT模式具較高彈性，雲象亦布局相關合作。

雲象聚焦於數位病理影像本身，包括玻片數位化、影像管理與判讀輔助，而非整體病理服務流程。葉肇元強調，病理科位於精準醫療的關鍵節點，未來不排除延伸至次世代定序（NGS）等資訊整合，從系統平台層面擴大黏著度，打造更具規模與延展性的醫療AI生態系。