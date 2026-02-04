聚恆申請創新板上市 證交所2月6日將審議

臺灣證券交易所公告，訂於2月6日召開有價證券上市審議委員會第880次會議，將審議聚恆（4582）的申請股票創新板上市案。

有關聚恆科技(股)公司之基本資料，公司董事長周恒豪，資本額6.66億元。公司主要業務為太陽能電廠、儲能系統之開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品。

聚恆的稅前純益、每股稅後純益（EPS）分別如下，2024年-3,029萬元、-0.1元；2025年前三季2,772萬元、0.18元。