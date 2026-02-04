聚恆申請創新板上市 證交所2月6日將審議
臺灣證券交易所公告，訂於2月6日召開有價證券上市審議委員會第880次會議，將審議聚恆（4582）的申請股票創新板上市案。
有關聚恆科技(股)公司之基本資料，公司董事長周恒豪，資本額6.66億元。公司主要業務為太陽能電廠、儲能系統之開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品。
聚恆的稅前純益、每股稅後純益（EPS）分別如下，2024年-3,029萬元、-0.1元；2025年前三季2,772萬元、0.18元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言