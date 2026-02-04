耕興營收／1月創28個月新高 產能滿載到第2季

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興日前受邀法說會公司談到AI終端應用檢測成長趨勢。圖為耕興董事長特助暨代理發言人周煒哲。記者尹慧中／攝影
耕興（6146）今日公告2026年1月合併營收達新台幣4.01億元，年成長9.86%，月成長5.43%，創下近28個月以來的新高。耕興看好高階檢測（Wi-Fi 7、5G）訂單需求強勁，公司也提到，上半年能見度持續明朗，目前看產能可望滿載到第2季，AI應用加速落地帶動多元需求成長。

耕興日前公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科（2454） CES 2026 發表之 Filogic 8000 系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援 Wi‑Fi 8 產品通過美國FCC 認可的檢測機構。聯發科選擇耕興執行此全球首案，仰賴公司長期累積的技術能力、案件經驗與檢測專業，持續站在新世代無線技術導入最前沿。

耕興觀察，Wi‑Fi 8 對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使測試流程複雜度顯著增加。Wi-Fi 8 是未來實體 AI 普及的關鍵基礎設施。它透過大幅降低成本（相較於 5G），提供了工業級的穩定性。未來的實體AI 終端裝置會採用 「戶外 5G + 室內 Wi-Fi 8」 的雙模混合策略，但在絕大多數的室內場景（工廠、家庭、辦公室）中，Wi-Fi 8 將是應用於實體 AI終端的主力產品。

耕興強調，已率先掌握 Wi‑Fi 8 測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，公司最有機會承接大量測試訂單，未來將持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。

