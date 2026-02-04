威剛營收／1月84億元、連2月刷新高 原廠通知「今年產能銷售一空」

全球記憶體供貨持續吃緊、DRAM與NAND Flash合約價漲勢延續，帶動模組廠威剛（3260）1月營運再度衝高。威剛4日公告，1月合併營收達84.12億元，年增198.92%、月增44.78%，不僅創單月新高，更是繼2025年12月後，連續第2個月刷新歷史紀錄。

威剛指出，本波成長主因在於記憶體價格走揚與供給緊張推升拉貨力道。董事長陳立白表示，三大原廠已通知今年產能「銷售一空」，全年缺貨態勢確立；為因應缺貨漲價效應與客戶需求，威剛將持續加速採購備貨，目標在本季底把庫存水位拉升至300億元以上，並看好提前採購優勢可望支撐第1季毛利率維持高檔，續拚營運表現。

針對後續供需，威剛補充，雖然部分上游原廠已啟動擴產，但新增產能需要時間消化，預期最快也要到2027年下半年才可能看到實際產出；在此之前，AI應用從訓練到推論、由雲端延伸至邊緣，乃至機器人、自動駕駛等需求擴大，仍將推動記憶體用量增長。

以產品組合觀察，威剛1月DRAM營收57.41億元，年增296.34%，占整體營收比重達68.26%；SSD占比23.91%；記憶卡、隨身碟與其他產品占比7.83%。