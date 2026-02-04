世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元
世界先進（5347）昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優於前一年度4.16元。
世界先進2025年第4季單季毛利率27.5%，季增0.69個百分點，年減0.8個百分點，單季稅後純益17.47億元，季增2.6%，年減5.4%，每股純益0.95元。世界先進昨董事會並拍板去年每股配發4.5元現金股利。
展望2026年第1季，世界先進也指出，因客戶已於2025年第4季需求減緩，及進行庫存調整，預期2026年第1季晶圓出貨量可望增加1%至3%，產能利用率將較去年第4季約75%進一步攀升到80%至85%。
新加坡12吋廠按進度甚至有超前預期，過去三四個月已經移入首批機台200台以上，預期首批送樣驗證今年內試產，2027年首季量產，預期已有足夠應用支持廠區生產。
