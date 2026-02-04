世界：第1季毛利率上看三成

世界（5347）董事長方略昨（3）日於法說會表示，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，成熟製程需求強勁，世界產能供不應求，目前訂單能見度約三個月，預期本季毛利率可望由上季的27.5%回升至三成之上，產能利用率則由上季75%提升到80%至85%。

資本支出方面，世界表示，2025年約640億元，較原先預估略低，2026年資本支出預估600億元至700億元，約與2025年相當，其中85%用於新加坡12吋VSMC廠區，新加坡新廠也會按原計畫於2026年底試產，2027年量產，惟當地廠區量產初期虧損難免，預期要到2028年才會達到損益平衡。世界預期，2027年資本支出將放緩，不會像2025年至2026年一樣高。

展望今年本季營運，世界預估，出貨量季增1%至3%，產品均價（ASP）季減3%至5%之間，毛利率估達28%至30%之間，優於上季，相關預測是基於匯率假設31.3元基礎下預估。

方略強調，隨著產能供不應求，世界持續投資並和客戶合作，預期毛利率要回到30%以上「是可行的」。法人昨解讀，世界將不排除適度漲價反映生產成本墊高與技術投資。

法人關注成熟製程市場動態，方略說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界面臨供不應求的狀況。

價格方面，方略強調，秉持支持客戶設計定案生產，過去到現在對產線持續大投資，成本免不了提升，會和客戶一起合作在供應鏈進行價值銷售與管理，價格至少是穩固，確保雙贏。