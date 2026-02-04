宏捷科1月營收月減1.3% 切入四領域

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告元月營收4.17億元，月減1.3%，年增90.2%。

宏捷科正積極切入AI、無人機、機器人與自駕車供應鏈，藉此提振營運動能，期盼今年業績能更勝去年。展望未來，儘管首季為電子產業淡季，宏捷科仍看好營運表現。

宏捷科指出，目前手機PA（功率放大器）與WiFi的拉貨動能已從去年第4季延續到今年首季，在客戶需求未大幅降溫以及光通訊品貢獻下，首季營收季減幅度有望控制在一成內，預料第2季起將重回逐季走升的成長軌跡，全年營運力拚優於去年。

目前宏捷科也正積極拓展陸系、韓系等手機客戶。此外，去年已有部分旗艦機開始支援WiFi 7功能，估計滲透率則會在今年起開始急速攀升，並帶動PA需求增溫，對宏捷科有正面幫助。

