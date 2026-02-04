擎亞去年12月EPS 0.19元 上詮0.13元

經濟日報／ 記者鐘惠玲蘇嘉維／台北報導

半導體通路商擎亞（8096）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利2,800萬元，年減74％，每股純益0.19元。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年有高頻寬記憶體（HBM）相關上百億元訂單挹注，2025年全年合併營收346.95億元，創歷史次高，年增22.8％。

惟上述HBM訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益，近期則傳出擎亞另接獲台系晶圓代工大廠上百億元記憶體大訂單，以供應其自用資料中心所需，擎亞已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，將從本月開始放量。

光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘1,700萬元，歸屬母公司稅後淨利1,300萬元，每股純益0.13元，擺脫去年同期虧損狀況。

上詮先前已公布自結去年10月與去年11月獲利，加計12月自結數，去年第4季歸屬母公司稅後淨損2,300萬元，每股淨損0.21元。

世界：第1季毛利率上看三成

世界董事長方略昨（3）日於法說會表示，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，成熟製程需求強勁，...

世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元

世界先進昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優...

精測1月營收創新高 月增16%

測試介面大廠精測（6510）昨（3）日公布元月營收4.54億元，創單月新高，月增16.2%，並較去年同期成長19.3%。...

雍智去年12月 EPS 1.63元

半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月獲利4,500萬元，年減18%...

宏捷科1月營收月減1.3% 切入四領域

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告元月營收4.17億元，月減1.3%，年增90.2%。

