擎亞去年12月EPS 0.19元 上詮0.13元
半導體通路商擎亞（8096）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利2,800萬元，年減74％，每股純益0.19元。
擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年有高頻寬記憶體（HBM）相關上百億元訂單挹注，2025年全年合併營收346.95億元，創歷史次高，年增22.8％。
惟上述HBM訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益，近期則傳出擎亞另接獲台系晶圓代工大廠上百億元記憶體大訂單，以供應其自用資料中心所需，擎亞已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，將從本月開始放量。
光通訊廠上詮（3363）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘1,700萬元，歸屬母公司稅後淨利1,300萬元，每股純益0.13元，擺脫去年同期虧損狀況。
上詮先前已公布自結去年10月與去年11月獲利，加計12月自結數，去年第4季歸屬母公司稅後淨損2,300萬元，每股淨損0.21元。
