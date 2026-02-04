基米申請創新板上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（3）日公告，有價證券上市審議委員會審議通過基米（4195）初次申請創新板股票上市案，為今年第三家通過創新板上市的公司。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

基龍米克斯生科申請上市資本額7.24億元，市值18.11億元。基米董事長及總經理為周孟賢、江俊奇。輔導上市的承銷商為台中銀證券。

基米主要業務為基因定序與多體學創新服務、孕產前及癌症NGS臨床檢測服務、生物資訊與AI創新分析服務、多肽與核酸佐劑及核酸藥物委託研究生產製造服務（CRDMO)、實驗相關試劑及設備代理經銷與維修保固業務。

市場結構上，內銷99.94%、外銷0.06%（2024年）。全體董事持股比率為董事九席，占16.38%。

基米的稅前表現在2023年為虧損1.67億元、2024年虧損2.35億元、2025年前三季虧損3,610萬元。2023年每股稅後純損2.36元、2024年每股稅後純損3.08元、2025年前3季每股稅後純損0.2元。

證交所積極推動創新板，並推出一連串配套支持，總經理李愛玲日前表示，證交所已建構全方位的一條龍專屬服務體系。

董事長 創新板

