光聯1月合併營收月增3.7% 南電減5.1%

中小尺寸面板廠光聯（5315）昨（3）日公布今年元月合併營收1.67億元，月增3.7%，年增10.9%，寫近五年同期新高。

光聯受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，2025年第4季合併營收交出5.16億元佳績，季增6.9%，年增8.1%，來到近17季單季新高。展望2026年，光聯可望在新產品線逐步發酵下，推升營運加溫。

光聯2025年全年合併營收重回20億元大關，為20.03億元，年增28.8%，寫近四年新高。去年前三季稅後純益1.63億元，年增83.1%，每股純益1.53元。去年前三季的獲利表現已賺贏2024年全年1.28億元，每股純益也超過2024年的1.21元。

光聯分析去年第3季銷售地區業績占比，歐洲67%、台灣18%、香港及大陸占8%；美洲及日本各占3%、東南亞1%。以產品別計算業績比重，家電占58%、工控占34%兩類占大宗；消費性及車用各占3%、通訊及醫療各占1%。

光聯表示，家電客戶接單透明度至2026年；工控產品屬於高毛利、挹注獲利的主要來源，目前接單情況穩定。為提升產品，光聯去年資本支出主要用於導入自動化機台，並添購AOI、環境測試及COG等設備。

【記者尹慧中／台北報導】南電（8046）昨（3）日公告2026年1月營收37.2億元，年增44.9%，月減5.1%。

載板龍頭欣興率先表態2026年營運看旺，法人看好，受惠於AI商機、且先進封裝瓶頸改善，有助高階用板出貨。龍頭廠展望正向，南電、景碩同吸引市場目光，股價近期逆勢上衝。