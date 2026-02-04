力麒合建案 再下一城

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

力麒（5512）積極拓展都更、合建領域，昨（3）日再拿下台北市大同區圓環段土地合建案，預計投入金額約18.72億元。力麒表示，該案鄰近捷運雙連站1號出口，交通位置相當便利，目前建案規劃中，預計今年下半年都更掛件。

力麒近年積極布局都更、危老、合建案，目前手握12筆個案，其中總銷達百億元的大案，包括位在天母中山北路六段「力麒豐沐」，總銷123.9億元，「永和都更案」總銷222.3億元，商辦案「松江路企業總部」總銷118億元等。

至於此次拿下的大同區圓環段土地合建案，住展雜誌企研室總監陳炳辰認為，該案地理位置良好，且位處中山區與大同區交界，加上未來台北雙星大樓完工後，可望受惠效應帶動，預計每坪開價可站穩120、130萬元，甚至可望突破150萬元。

力麒表示，近年因為打房，房市景氣低迷，未來不會無端購地，會瞄準具整合潛力的都更、危老案為主。

都更 力麒 建案

