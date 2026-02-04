博大營收 寫最旺元月

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠博大（8109）昨（3）日公布元月營收1.71億元，月減1.7%，年增41%，為同期新高，主要來自主力產品工業、醫療及交通等應用出貨推升。

因應客戶訂單需求，博大上季增加15%-20%產能，在新產能效益激勵下，外界看好本季營運不看淡，有望改寫歷年最旺淡季表現。博大昨天不回應法人預估的財務數字，不過，對本季營運樂觀看待，後續整體產能表現將視客戶訂單調整。博大昨天股價收106元，上漲0.5元，外資法人反手買超。

博大營收連兩個月站上逾1.7億元高檔，淡季營運看旺，博大去年營收17.42億元，年增15%，主因專案案件出貨需求持續回升，博大去年第4季營收4.67億元，季增4.2%，年增35%，為九季來高點，法人預期，隨上季新台幣走貶帶動，法人估計，博大單季每股純益（EPS）有望逾2元水準，全年每股純益逾6.5元。

博大產品結構主攻工業、產業利基型產品，包含工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，其中，來自交通運輸及醫療應用均有兩成水準，是營運主要成長引擎。

因應客戶訂單需求，博大新建越南廠預計本季投產，至於台中新廠已於上季新增10%-15%產能，估計未來越南廠與中國無錫廠產能相當，台灣以高階電源產品為主力。另一方面，博大已推出推出全球1X1英寸功率最高的50W DC/DC電源轉換器，主攻輕薄短小，適用於無人機，法人預期，未來有望切入台灣及歐美軍用、工業無人機供應鏈。

在AI相關應用方面，博大主要聚焦邊緣運算領域，在國防電源也是重要應用，包括無人機、載具、通訊項目、低軌衛星等，至於目前很夯的人形機器人及韌性電網等領域，博大都有接觸。

