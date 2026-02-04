久舜掛牌 強攻廠辦工程

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

久舜營造（5547）昨（3）日以20.4元正式掛牌，盤中大漲逾15%，終場收在23.6元、上漲3.2元；久舜董事長林世貞表示，在AI拉動下，國內相關廠房、研發中心與總部辦公需求同步升高，久舜在高規格廠辦與商辦工程上具備經驗與口碑，接下來將卡位產業聚落商機，積極投入。

久舜營造3日以承銷價20.4元正式上櫃掛牌交易，盤中漲幅逾15%、最高一度來到23.9元，終場上漲3.2元、收在23.6元。

久舜董事長林世貞表示，全球算力戰持續升溫，台灣成為伺服器、晶片與關鍵零組件供應鏈核心，相關廠房、研發中心與總部辦公需求同步升高。隨著中科、南科及高雄地區半導體與電子大廠投資加碼，產業聚落商機從北台灣往中南部外溢，廠辦、研發大樓與周邊支援產業建設將持續釋出標案。

林世貞指出，久舜已成立台中及高雄分公司，規劃積極爭取中南部住宅案、廠房與廠辦工程。

董事長 研發

延伸閱讀

南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司547萬

宜大「花東土木人才培訓學分班」名師授課 對接國考

曾受颱風豪雨破壞…台東大坡池改善工程 陳瑩、莊瑞雄協助爭取經費

嘉義朴子地政事務所新建工程動土 斥2.6億元預計2028年完工

相關新聞

世界：第1季毛利率上看三成

世界董事長方略昨（3）日於法說會表示，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，成熟製程需求強勁，...

世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元

世界先進昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優...

精測1月營收創新高 月增16%

測試介面大廠精測（6510）昨（3）日公布元月營收4.54億元，創單月新高，月增16.2%，並較去年同期成長19.3%。...

雍智去年12月 EPS 1.63元

半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月獲利4,500萬元，年減18%...

擎亞去年12月EPS 0.19元 上詮0.13元

半導體通路商擎亞（8096）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利2,800萬元，...

宏捷科1月營收月減1.3% 切入四領域

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告元月營收4.17億元，月減1.3%，年增90.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。