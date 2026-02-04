久舜掛牌 強攻廠辦工程

久舜營造（5547）昨（3）日以20.4元正式掛牌，盤中大漲逾15%，終場收在23.6元、上漲3.2元；久舜董事長林世貞表示，在AI拉動下，國內相關廠房、研發中心與總部辦公需求同步升高，久舜在高規格廠辦與商辦工程上具備經驗與口碑，接下來將卡位產業聚落商機，積極投入。

久舜營造3日以承銷價20.4元正式上櫃掛牌交易，盤中漲幅逾15%、最高一度來到23.9元，終場上漲3.2元、收在23.6元。

久舜董事長林世貞表示，全球算力戰持續升溫，台灣成為伺服器、晶片與關鍵零組件供應鏈核心，相關廠房、研發中心與總部辦公需求同步升高。隨著中科、南科及高雄地區半導體與電子大廠投資加碼，產業聚落商機從北台灣往中南部外溢，廠辦、研發大樓與周邊支援產業建設將持續釋出標案。

林世貞指出，久舜已成立台中及高雄分公司，規劃積極爭取中南部住宅案、廠房與廠辦工程。