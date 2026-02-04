雅特力-KY 四天漲52%

雅特力-KY（6907）1月29日以承銷價30元正式掛牌上櫃，短短四個交易日，股價上漲15.75元收在45.75元，漲幅高達52.5%。

雅特力-KY致力於微控制器的設計與銷售，廣泛應用於工業與馬達控制、消費電子、能源管理、商務設備、車載電子與物聯網等領域； 2024年度合併營收為16.34億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,533萬元，每股稅後純益（EPS）為1.63元；2025年前三季合併營收為12.33億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為7,051萬元，EPS為1.34元。

雅特力-KY成立於2016年，看好中高階微控制器市場商機，於同年在中國大陸設立子公司，並為發展台灣及其他國家市場，在2019年取得台灣子公司100%股權。該公司從事微控制器（MCU）設計及銷售，並以較高效能的32位元規格的MCU為主要產品，產品廣泛應用於工業與馬達控制、消費性、商務設備、電源管理、車載及智慧家居等多元領域。

雅特力-KY的MCU產品兼具高效能與成本優勢，在具備ARM Cortex-M4等級高運算效能、高主頻及領先同業產品製程的同時，維持具競爭力的價格水準。此產品定位特別適合價格敏感度較高的應用市場，包括工業控制、消費性電子與馬達控制等領域。產品線完整，具有七大系列的MCU，可以依不同產業特性與應用需求，提供彈性且多元的產品選擇，未來產品組合也將強化在車載、工控與AI相關應用的開發，以提升長期營運成長動能。