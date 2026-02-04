安葆上櫃 蜜月行情甜

發電機與不斷電系統（UPS）整合服務廠商安葆（7792）1月28日以承銷價133.8元掛牌上櫃，近五個交易日股價大漲213.2元至347元，漲幅高達159.3%，蜜月行情亮眼。

安葆主要從事電力系統整合工程、維修保養以及電力設備銷售服務，另外也開發氫氣、天然氣、沼氣及地熱等其他替代能源發電系統，產品發展與應用相當多元；2024年合併營收為45.87億元，稅後淨利為3.32億元，每股稅後純益（EPS）為9.73元；2025年前三季合併營收為41.41億元，稅後淨利為2.57億元，EPS為6.02元。

安葆成立於1994年2月，主要從事廠房備援電力設備的EPC工程以及發電機的代理銷售，已成為多家高科技廠商的長期合作夥伴，主要客戶涵蓋半導體、面板、資料中心及傳統產業與醫療院所，並與美國、德國與韓國等國際性發電設備製造原廠合作，強化全球供應鏈及擴大服務範圍，銷售區域也從台灣、中國大陸、東南亞，發展到美國、日本及歐洲地區。

安葆的服務包括應用柴油、氫氣、沼氣、天然氣以及地熱的發電系統、動態與靜態的UPS不斷電系統、飛輪與鋰電池的儲能系統，滿足不同客戶的需求，使安葆能夠在不同的市場領域發展，經營規劃也符合我國多元電力來源的能源發展政策方向。

安葆與半導體關鍵客戶合作已長達20年以上，為客戶安裝的備援電力設備協助客戶渡過各次地震、風災、停電、限電之危機，讓客戶的生產線可以持續穩定運作，大幅降低因電力短缺所造成營運中斷的風險。另外，安葆開發的不斷電負載轉移系統（PLTC），可以使多台不同廠牌的發電機組同時並聯運轉，使各種電力無縫轉換，確保客戶關鍵設備不受電壓波動或停電影響，讓安葆成為關鍵客戶近年在國內外擴廠之備援電力系統工程主要供應商。

隨半導體及AI產業的蓬勃發展，電力穩定已成為企業營運上最重視的環節之一，如何讓關鍵生產設施能有穩定的電力來源不受停電影響，已經成為企業不得不重視的發展策略。安葆所提供的備援發電系統及不斷電系統，正為企業提供電力解決方案，此外，也將持續發展讓客戶廠區電力自給自足的微電網系統技術，增加台灣電力產業及企業電力供給的韌性。