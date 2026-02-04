雍智去年12月 EPS 1.63元
半導體測試介面廠雍智（6683）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結去年12月獲利4,500萬元，年減18%，每股純益1.63元。
雍智近期股價強勢，從元月中下旬盤中低點396元一路狂漲，昨日攻上漲停價696元、漲63元，波段漲幅逾75%。
法人認為，以2026年新開案量能來看，雍智今年營收可望拚年增逾三成，續戰新高；獲利部分，過去該公司晶圓探針卡所需零組件的探針頭，部分需要進行外購而墊高成本，進而影響毛利率、獲利，不過，該業務成本今年將隨經濟規模、學習曲線提高而下降，有助優化獲利結構，今年料將重返成長。
法人正向看待雍智首季營收雖受工作天數較少影響，估將較前季降溫，惟可優於以往季節性水準，伴隨AI、ASIC、網通、車用等相關訂單湧入，2026年營收可望逐季向上，續創新高。
