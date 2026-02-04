精測1月營收創新高 月增16%

測試介面大廠精測（6510）昨（3）日公布元月營收4.54億元，創單月新高，月增16.2%，並較去年同期成長19.3%。公司正積極投入高頻寬、高功率測試相關業務，持續衝刺營運。

精測表示，元月業績創高，主要受惠來自AI、應用處理器（AP），以及相關晶片測試服務需求強勁，推升測試介面板使用量大幅成長。

精測認為，隨著生成式AI正快速滲透資料中心與雲端伺服器，高功耗晶片的測試量同步激增，該公司提供先進測試介面解決方案，幫客戶解決高功率測試時散熱的問題，可提供客戶當下或未來產品更高功率的測試需求，進一步鞏固在高階晶片測試市場的領導地位。

精測強調，將持續開拓全球市場業務、與客戶在產品研發、技術支援及供應鏈管理方面緊密合作。

展望2026年，精測預期，隨著晶片設計與封裝技術難度同步提升，測試環節已成為提升良率與測試效能的技術門檻，測試介面的角色變得尤為重要，該公司將持續投入高頻寬、高功率測試需求的研發，滿足客戶日益複雜的測試需求，並提升全球測試市場競爭優勢。

法人看好，今年精測的成長動能有二，首先是台系智慧手機客戶的AI ASIC專案滲透率提升，第二是透過新客戶驗證，2026年下半年開始貢獻營收。

因應產能吃緊，精測在桃園新廠布局之外，也規劃擴充既有產線自動化比重，強化量產交期管理。精測預期，自有產能投入，有助緩解短期供應壓力；新產能分期投產，將配合客戶量產時程，降低交期風險。

法人評估，若精測在GPU測試板市占率持續提升，相關營收貢獻將進一步放大。

精測近期股價強勢，自今年元月中旬盤中低點2,100元起漲，昨日收漲停價3,775元，上漲340元，波段漲幅達近八成。