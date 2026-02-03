快訊

擎亞去年12月獲利2,800萬元 EPS 0.19元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商擎亞（8096）應主管機關要求，於今日公告去年12月每股純益為0.19元。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年有HBM相關上百億元訂單挹注，全年合併營收為346.95億元，年增22.8％，為歷史次高表現。去年12月歸屬母公司業主淨利為2,800萬元，年減74％，每股純益為0.19元。

不過上述訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益，惟近期傳出擎亞另接獲台系晶圓代工大廠上百億元的記憶體大訂單，以供應其自用資料中心所需。擎亞已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，將從本月開始放量。

外界預期，上述台系晶圓代工廠客戶給的大單，不只可以彌補擎亞先前HBM訂單已受法規限制所出現的缺口，甚至可帶動其今年業績進一步成長，目標朝成長雙位數百分比邁進。

