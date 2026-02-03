南俊國際1月營收年增1.42倍 AI伺服器導軌出貨放量

滑軌廠南俊國際打入輝達（NVIDIA）伺服器供應鏈，出貨放量，今天公告1月營收新台幣3.02億元，較去年同期大幅成長1.42倍，也比去年12月增加24.2%，單月營收首度站上3億元大關，續創歷史新高。

南俊特別在公告中說明，1月營收暴衝，主要受惠雲端服務供應商（CSP）客戶的GB系列AI伺服器導軌持續出貨，以及通用型伺服器導軌出貨增溫所致。

南俊為台灣老牌鋼珠滑軌廠，早期產品應用在家電、傢俱、工具櫃等，近年積極耕耘開拓伺服器應用市場。

南俊財務長任忠仁在去年底的法說會中預告，南俊的GB系列滑軌已取得輝達RVL（推薦供應商）資格，2025年底、2026年初配合客戶開始出貨。隨AI伺服器滑軌出貨放量，南俊從去年10月開始，已連續4個月營收創新高。