宏捷科營收／元月4.17億元 業績動能淡季不淡

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）3日公告今年元月營收4.17億元，月減1.3%、年增90.2%，單月營收雖略減，但仍維持去年底以來的動能，且較去年同期大幅成長。

宏捷科目前正積極切入AI、無人機、機器人與自駕車供應鏈，藉此提振營運動能，期盼今年能更勝去年。展望未來，儘管首季為電子產業淡季，但宏捷科仍看好營運表現。

宏捷科指出，目前手機PA（功率放大器）與WiFi的拉貨動能已從去年第4季延續到今年首季，在客戶需求未大幅降溫以及光通訊品貢獻下，首季營收季減幅度有望控制在一成內，預料自第2季起將重回逐季走升的成長軌跡，全年營運力拚優於去年。

據悉，目前宏捷科也正在積極拓展其他手機客戶，包括陸系、韓系等手機客戶均在其中。此外，去年已有部分旗艦機開始支援WiFi 7功能，估計滲透率則會在今年起開始急速攀升，並帶動PA需求增溫，此一趨勢對宏捷科有正面幫助。

宏捷科 營收 手機

