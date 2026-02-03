世界法說會／第4季淡季仍穩 第1季出貨回升、毛利率上看3成

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）3日盤後召開2025年第4季法說會。公司表示，雖然第4季遇到季節性需求轉淡、供應鏈在年底進行庫存調整，但整體表現仍符合先前對外溝通的區間；展望本季，隨著客戶需求趨於穩定，晶圓出貨可望重回成長軌道，毛利率也有機會再往上。

公司預估本季晶圓出貨量將季增1%至3%，反映需求逐步回穩；不過因產品組合變動、部分長約到期等因素，ASP預期季減3%至5%。在新台幣兌美元平均匯率31.3元的假設下，公司給出的第1季毛利率區間為28%至30%，相較第4季的27.5%再上移。

在稼動率方面，公司指出，面板驅動IC需求回溫，加上伺服器電源管理（PMIC）產品持續放量，是帶動第1季動能的兩條主線；因此第1季產能利用率可望由上季約75%拉升至80%到85%，顯示成熟製程需求正在回到較健康的水位。

針對市場高度關注的新加坡12吋廠進度，公司表示目前首批已進機200多台設備，時程上目標在6～7月提供客戶第一批樣品，並維持「明年（2026年）第1季量產」的節奏不變；公司也提到，現階段感受到客戶需求力道強，但不便揭露單一特定產品細節。

至於2026年全年規畫，世界先進預估年度資本支出約600億至700億元，其中約85%將投入新加坡BSMC 12吋廠建置。同時，公司也規畫逐步淘汰並升級部分粗線寬產能，雖預估全年折算8吋晶圓產能可能年減約4%至330.6萬片，但公司強調，此舉有助提升製程競爭力，長線更能支撐客戶對細線寬需求的穩定成長。

整體來看，世界先進短線仍面臨ASP回檔壓力，但在出貨回升、稼動率拉升與毛利率區間上移的指引下，後續市場焦點將轉向需求延續性與新加坡12吋廠導入、送樣到量產的推進節奏能否如期落地，進一步擴大成長想像。

世界先進第4季營收125.94億元，季增2%、年增9%；毛利率27.5%，季增0.7個百分點、年減1.2個百分點；營益率14.3%，季減0.5個百分點、年減2.4個百分點。獲利方面，第4季歸屬母公司業主稅後純益17.48億元，季增2.6%、年減5.4%，每股純益0.93元。公司說明，淡季與庫存調整使晶圓出貨量季減7%至62.6萬片，但受惠產品平均銷售單價（ASP）季增5%，加上匯率因素帶來支撐，毛利率仍較上季小幅提升0.7個百分點至27.5%。

累計2025年全年營收485.91億元、年增10.3%；全年毛利率21.7%，年減2.4個百分點，營益率12.5%，年減1.3個百分點。全年歸屬母公司業主淨利79.07億元、年增12.22%，每股純益4.3元。

