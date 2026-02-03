精測營收／1月4.54億元 月增16.2%、年增19.3%

測試介面業者精測（6510）3日公布2026年1月營運報告，單月營收4.54億元，較2025年12月成長16.2%，亦較去年同期提升19.3%。精測表示，上個月營收成長，受益於公司業務全球開拓市場、與客戶在產品研發、技術支援及供應鏈管理方面的緊密合作。

精測指出，上個月營收主要動能來自於人工智慧（AI）、應用處理器（AP）以及相關晶片測試服務需求強勁，推升測試介面板的使用量大幅成長，且隨著生成式 AI 正快速滲透資料中心與雲端伺服器，高功耗晶片的測試量因此同步激增，精測提供先進測試介面解決方案，幫客戶解決高功率測試時散熱的問題，可以提供客戶當下或未來產品更高功率的測試需求，進一步鞏固在高階晶片測試市場的領導地位。

展望2026年，晶片設計與封裝技術的難度同步提升，測試環節已成為提升良率與測試效能的技術門檻，測試介面的角色變得尤為重要，中華精測將持續投入在高頻寬、高功率測試需求的研發，滿足客戶日益複雜的測試需求，同時提升公司在全球測試市場的競爭優勢。